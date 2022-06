ESA-directeur waarschuwt voor satellietmacht van SpaceX-ceo Elon Musk

Directeur-generaal Josef Aschbacher van de European Space Agency waarschuwt dat Europese overheden Elon Musk en SpaceX niet te veel macht moeten geven als het gaat om satellieten. SpaceX bezit volgens hem de helft van alle actieve satellieten, 'dus bepaalt hij de regels'.

In een interview met Financial Times pleit Aschbacher ervoor dat Europese overheden gelijke kansen moeten geven aan Europese aanbieders om economische activiteiten in de ruimte te ondernemen. Overheden zouden nu SpaceX' Starlink-internetdienst te veel willen faciliteren, wat de mogelijkheden voor Europese aanbieders zou beperken.

Het heelal is volgens Aschbacher beperkt als het gaat om frequenties en orbital slots, waardoor de kansen voor andere aanbieders kleiner worden naarmate SpaceX en Starlink groeien. De directeur-generaal merkt op dat Starlink van Elon Musk nu al zodanig groot is, dat het voor toezichthouders en concurrenten lastig is om bij te benen. "Je hebt één persoon die de helft van alle activiteiten bezit. De facto maakt hij de regels. De rest van de wereld, inclusief Europa, reageert gewoon niet snel genoeg."

Hoewel bedrijven die nu satellieten willen lanceren bijvoorbeeld toestemming moeten vragen voor het gebruiken van frequenties, is er geen wereldwijde toezichthouder die in de gaten houdt of dat niet te vaak gebeurt. De vrees bestaat dat er te veel satellieten de lucht in gaan. Daardoor groeit het risico op botsingen. Bij zo'n botsing zouden meerdere fragmenten kunnen losschieten, waardoor de kans op een volgende botsing verder toeneemt.

Er zijn wel andere bedrijven die internetdiensten aanbieden via de ruimte, of hier plannen voor hebben. Zo werkt Amazon hier met Project Kuiper aan, en hebben OneWeb en Telesat eveneens satellietinternetplannen. Van deze bedrijven is Starlink echter wel het verst. Inmiddels is Starlink in heel Nederland en België te gebruiken; Tweakers testte de dienst afgelopen zomer.