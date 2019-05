Nederlanders zien vrijdagnacht 'sliert' aan Starlink-satellieten in de lucht

Wakkere Nederlanders hebben in heel het land een opvallende lichtsliert in de lucht kunnen zien. Het bleek te gaan om de Starlink-satellieten die SpaceX eerder deze week lanceerde. Het satellietentreintje resulteerde in veel verbazing en ufo-meldingen.

Uit heel het land kwamen ufo-meldingen binnen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het UFO Meldpunt zette een compilatievideo online van mensen die de sliert aan lichtjes hebben gefilmd, waarbij het meldpunt aangeeft in totaal bijna 200 meldingen te hebben ontvangen.

De Leidenaar Marco Langbroek was een van de eersten die het schouwspel opmerkte, en zette beelden online op zijn blog. Na de aanvankelijke verbazing kwam er al gauw een verklaring over deze lichttrein aan de nachthemel; het bleek te gaan om een sliert Starlink-satellieten van SpaceX. Volgens Langbroek waren de satellieten kort voor 01:00 uur te zien, en rond 02:30 uur kwamen ze nogmaals voorbij.

Het gaat om zestig satellieten die in de nacht van donderdag op vrijdag zijn gelanceerd door SpaceX met een Falcon 9-raket vanaf de raketlanceerbasis in Cape Canaveral in Florida. De satellieten zijn 440km boven de aarde losgelaten, waarna ze uiteindelijk naar 550km klimmen door middel van stuurraketten die zij aan boord hebben.

Elon Musk liet gisteren nog weten dat het 'so far so good' is als het gaat om de satellieten. Het gaat nog maar om een eerste stap, want uiteindelijk moeten er 12.000 satellieten worden gelanceerd om zo een aardedekkend netwerk te creëren voor satellietinternet. De kans op satellietslierten aan de nachthemel lijkt dus de komende jaren groot.