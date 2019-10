SpaceX vraagt toestemming voor lancering van nog eens 30.000 internetsatellieten

SpaceX heeft voor het uitbouwen van zijn Starlink-internetsatellietnetwerk een nieuwe aanvraag ingediend bij de International Telecommunication Union om aan de al geplande twaalfduizend kunstmanen er nog dertigduizend te mogen toevoegen.

De website SpaceNews schrijft dat de Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC in naam van SpaceX in totaal 20 nieuwe aanvragen heeft ingediend, waarbij elke aanvraag 1500 Starlink-satellieten bestreft. Deze additionele 30.000 satellieten moeten in verschillende lage banen om de aarde komen, waarbij hoogtes tussen 328 en 580km worden gehanteerd.

Na een aanvraag bij de ITU moet een bedrijf binnen zeven jaar een satelliet lanceren en deze voor minimaal negentig dagen operationeel houden. Lukt dat niet, dan komen de toegekende frequentierechten weer vrij. Wellicht wordt dat beleid binnenkort overigens aangescherpt; eind deze maand begint in Egypte de World Radiocommunication Conference, waar toezichthouders vermoedelijk strengere regels willen opstellen voor megaconstellaties als het voorgestelde Starlink-netwerk.

Een aanvraag bij de International Telecommunication Union betekent niet automatisch dat SpaceX ook definitief alle 30.000 satellieten gaat bouwen en lanceren. Tim Farrar, een telecomanalist die vaker kritisch is op onder meer SpaceX, zegt op Twitter dat deze grote aanvraag van het bedrijf van Elon Musk vooral een poging is om de ITU onder studies te bedelven, zodat intussen kan worden doorgegaan met het Starlink-netwerk. Brian Weeden van de Secure World Foundation zegt tegen MIT Technology Review dat het indienen van het vele papierwerk bij de ITU een poging kan zijn om de concurrentie alvast de pas af te snijden.

De International Telecommunication Union is een onderdeel van de Verenigde Naties en aanvragen die bij dit orgaan worden ingediend, vormen een vroege stap in een jarenlang traject om communicatiesatellieten in een baan om de aarde te brengen. In een aanvraag bij de ITU moet SpaceX details als de te gebruiken frequenties, de voorgestelde banen om de aarde en het aantal gewenste satellieten uiteenzetten. Later in een aanvraag bij de FCC moet meer informatie worden verschaft.

SpaceX heeft in mei de eerste 60 Starlink-satellieten voor snel breedbandinternet gelanceerd. Later deze maand moeten er weer 60 omhooggaan. Oorspronkelijk was het plan om het netwerk in 2027 te voltooien. Mede doordat een aanzienlijk deel van de satellieten in relatief lage banen om de aarde komt, moet de latency voor gebruikers rond de 30ms uitkomen.