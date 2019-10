Politie kreeg onterecht toegang tot beelden milieucamera's gemeente Amsterdam

De Nederlandse politie heeft jarenlang onterecht toegang gekregen tot beelden van camera's die de gemeente Amsterdam gebruikt om de milieuzone te handhaven. De gemeente overlegt met de Autoriteit Persoonsgegevens of dit nu als datalek moet worden gemeld.

Dat de politie toegang tot de beelden met kentekengegevens kreeg, blijkt volgens Trouw uit adviezen van de gemeentelijke privacycommissie en extern adviesbureau PBLQ. Zij hebben het stadsbestuur daarover ingelicht. Het gaat om beelden van 53 anpr -camera's die in 2009 zijn opgehangen. De camera's lezen kentekens uit van alle voertuigen die de milieuzone binnenrijden. De politie gebruikt die beelden om te kijken of criminelen de stad binnenkomen. Daarvoor vergelijkt de politie de beelden met een eigen kentekendatabase.

De politie gebruikt de beelden sinds de troonbestijging door Willem-Alexander in 2013. Bij de beveiligingsoperatie die daarmee samenhing, heeft de politie toegang gekregen tot de camerabeelden. Volgens de privacycommissie mag de politie wel gebruikmaken van de beelden, maar alleen als aan een reeks voorwaarden wordt voldaan en dat is niet het geval. Zo is niet onderzocht wat de gevolgen zijn voor de privacy van Amsterdammers. Evenmin zijn formele afspraken gemaakt tussen gemeente en politie over het beveiligen van privacygevoelige gegevens.

Ook stelt de commissie dat de gemeente veel duidelijker naar het publiek had moeten zijn over het gebruik van de camera's door de politie. De stad heeft als standpunt dat 'burgers zich onbespied in de openbare ruimte moeten kunnen bewegen' en de privacycommissie vraagt zich af hoe dat samengaat met het delen van de camerabeelden. Het college heeft de gemeenteraad laten weten dat dit standpunt nog steeds geldt, maar er in dit geval van wordt afgeweken vanwege het belang van criminaliteitsbestrijding.

Adviesbureau PBLQ stelt dat de gemeente de samenwerking moet stoppen en het delen van de camerabeelden in de afgelopen jaren moet melden als een datalek. De gemeente zegt tegen Trouw in overleg te zijn met de AP of het om een datalek gaat dat officieel moet worden gemeld. Totdat daar duidelijkheid over is, krijgt de politie de de kentekengegevens niet meer.

Hoewel de AP nog geen uitspraken wil doen over de zaak, heeft de toezichthouder al regels over het gebruik van anpr-camera's door de politie. Het uitgangspunt is daarbij dat inzet ervan niet tot een disproportionele monitoring van burgers mag leiden. In een brief aan de gemeenteraad erkent het stadsbestuur dat de situatie in Amsterdam niet aan die richtlijn voldeed.

Het stadsbestuur wil de samenwerking met de politie hervatten als binnen drie maanden aan de vereiste privacymaatregelen wordt voldaan. Als dat niet lukt, stopt het delen definitief. Volgens de gemeente kan de politie er dan wel voor kiezen om zijn eigen anpr-camera's op te hangen.