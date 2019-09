Denemarken heeft 32 gevangenen vrijgelaten na fouten met telefoondata

De Deense overheid heeft tot nu toe 32 gevangenen vrijgelaten op basis van twijfels die eerder zijn ontstaan over de betrouwbaarheid van de in hun strafzaken gebruikte telecommunicatiedata. Er worden in totaal in ieder geval 10.700 zaken nader onder de loep genomen.

Het Deense medium DR schrijft dat tot nu toe 32 gedetineerden zijn vrijgelaten en dat aantal zou nog verder kunnen oplopen. Die vrijlatingen hangen samen met een eerder besluit van de Deense justitie; tot 18 oktober wordt er geen telecommunicatiedata gebruikt als bewijs voor een veroordeling in strafzaken of voor arrestaties. Vooralsnog is onduidelijk hoeveel zaken zijn beïnvloed door fouten met de locatiegegevens van smartphones en hoeveel zaken tot andere uitkomsten hadden kunnen leiden als die fouten niet waren gemaakt.

Eerder liet Nick Hækkerup, de Deense minister van Justitie, weten dat het hier gaat om fouten met betrekking tot de omzetting van de geografische coördinaten, die ingezet worden om de locatie van de aangestraalde zendmast vast te stellen en daarmee de locatie van de verdachte. Door de fouten zijn wellicht verkeerde mastlocaties gebruikt. Het probleem zou deels veroorzaakt zijn door de it-systemen bij de politie en deels door de systemen van telecomproviders. Er loopt nog een onderzoek, waardoor vooralsnog onduidelijk is hoe ernstig de fouten en hoe groot de gevolgen zijn.

De minister schreef eerder voor dat als telecommunicatiedata een rol speelt in een lopende zaak, dat die wellicht opnieuw worden aangevangen. Dat leidt niet altijd tot vrijlatingen, omdat er los van de locatiedata ook ander bewijs kan zijn.

Een voorbeeld daarvan is een strafzaak van twee bendeleden, waarbij een van hen al negentien maanden vastzit wegens betrokkenheid bij een schietincident. In hun zaak zijn fouten in de van de politie afkomstige telecommunicatiedata gevonden, maar dat bleek onvoldoende om conform hun verzoek te worden vrijgelaten. Volgens een van de verdachten was hij op het moment van het voorval bij zijn ouders, maar uit de telefooninformatie zou blijken dat de telefoon was geregistreerd op een mast in de buurt van de dader. Omdat er echter ook getuigenverklaringen en ander technisch bewijs waren, wordt hij niet vrijgelaten. De rechtbank vindt dat de twijfel over de toepasselijkheid van de locatiedata nog niet betekent dat er geen gerechtvaardigde verdenking meer jegens de verdachten bestaat.