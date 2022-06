Politie wil bij ernstige verdenkingen foto's van kentekencamera's gebruiken

De Nederlandse politie wil foto's van kentekencamera's, waar bestuurders zichtbaar op zijn, gebruiken als er ernstige verdenkingen zijn. Volgens de politie voorkomt dat andere privacy-inbreuken. Momenteel mag de politie alleen geblurde foto's gebruiken.

Bijvoorbeeld bij een gewapende overval, moord of doodslag, of een dodelijke aanrijding waarbij een verdachte is doorgereden, wil de politie de beelden van bestuurders kunnen bekijken in plaats van alleen de kentekens. Dat zegt de politie in een interview met NRC.

Volgens de politie zou het gebruik van de ongeblurde foto's andere privacy-inbreuken voorkomen. Zo worden er nu vaak andere gegevens opgevraagd om een verdachte aan een auto te koppelen. Dat gaat bijvoorbeeld om telecomgegevens van duizenden mensen in een bepaald gebied. Volgens de politie is het goed dat er waarborgen zijn ingebouwd om de privacy zo min mogelijk te schenden, maar heeft dit ook een tegenovergesteld effect op sommige punten.

Volgens de huidige wet mag de politie met de ANPR -camera's alle kentekens van passerende voertuigen vastleggen. Op die foto's staan ook mensen, maar die moeten worden geblurd. Ook moeten de gegevens na 28 dagen vernietigd worden en mag de politie niet zomaar alle kentekens inzien. Na zware misdrijven kan de politie gegevens opvragen van een bepaalde periode in een bepaalde regio.

De wetgeving rond het ANPR-systeem werd in 2019 ingevoerd en is drie jaar geldig. In september volgt er een rapport over het gebruik en de effectiviteit. Daarna wordt bepaald hoe het systeem in de toekomst gebruikt zal worden. Eerder deze maand schreef NRC dat de politie onterecht foto's gebruikte van het ANPR-systeem, zonder dat daar een wettelijke basis voor was. In het interview met NRC zegt de politie nu dat dit niet klopt, zonder daar verdere details over te geven.