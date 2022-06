Mobiele game LEGO Star Wars Battles keert terug als Apple Arcade-exclusive

LEGO Star Wars Battles, een mobiele rts-game die eerder dit jaar werd geschrapt, keert terug als een Apple Arcade-exclusive. De game kwam in 2019 beschikbaar in een aantal landen, maar in juli werden de servers van het spel offline gehaald door ontwikkelaar TT Games Brighton.

De studio kondigt de terugkeer van LEGO Star Wars Battles aan op de Star Wars-website. Het is een realtime strategiegame waarin spelers het tegen elkaar opnemen in PvP-gevechten. Spelers moeten daarbij strijden om territorium en uiteindelijk de basis van de tegenstander overnemen om te winnen.

Spelers kunnen onder andere legotorens op het speelveld bouwen. Gebruikers kunnen ook upgradebare personages, troepen en voertuigen verzamelen uit de Star Wars-franchise, waarbij men ook kan kiezen uit de light en dark side. Personages beschikken daarnaast over unieke vaardigheden. De game bevat daarnaast gevechtsvelden op iconische planeten uit het Star Wars-universum, zoals Naboo, Hoth en Endor.

Het is niet bekend wanneer het spel precies verschijnt op Apple Arcade, maar de ontwikkelaar stelt dat dit 'binnenkort' gebeurt. LEGO Star Wars Battles is geen nieuwe game. Het spel verscheen in 2019 al in een aantal landen, als een soft launch. In mei maakte ontwikkelaar TT Games Brighton echter bekend dat de smartphonegame geschrapt zou worden, schreef ook PocketGamer. Toen meldde de ontwikkelaar dat de game op 1 juli zou 'sluiten', en werden spelers aangeraden om in-game valuta voor die datum uit te geven.

Met de terugkeer is het spel weer speelbaar op Mac-computers, iPhones, iPads en Apple TV-apparaten. Daarvoor hebben gebruikers wel een Apple Arcade-abonnement van vijf euro per maand of vijftig euro per jaar nodig. De game bevat geen advertenties maar is alleen speelbaar zolang het Apple Arcade-abonnement actief is.