Lego maakt nieuwe Star Wars-sets, zoals AT-AT en Razor Crest uit The Mandalorian

Ter ere van de release van de game Lego Star Wars: The Skywalker Saga later dit jaar, komt Lego met een aantal nieuwe Star Wars-modellen. Daaronder bevinden zich de Razor Crest-shuttle uit de Disney+-serie The Mandalorian en de kenmerkende AT-AT-walker.

StarWars.com toont de verschillende sets die allemaal onderdeel zullen zijn van Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Deze game komt waarschijnlijk later dit jaar op 20 oktober beschikbaar. Van sommige Lego-modellen zullen de minifiguren en voertuigen automatisch onderdeel van de game zijn, maar in sommige gevallen zit er een code in de bouwinstructies die bij de sets worden meegeleverd. Via die code komen de minifiguren of voertuigen beschikbaar in het spel.

De modellen zijn afkomstig uit allerlei Star Wars-films en de serie The Mandalorian. Zo is de Razor Crest een van de nieuwe modellen, de shuttle waarin de premiejager Din Djarin zich verplaatste. Dit model bestaat uit bestaande uit 1023 stukjes. Verder komt er een Lego-model van de AT-AT, de walkers die vooral bekend zijn van de besneeuwde gevechtsscène uit het begin van de film The Empire Strikes Back. Dit is met 1276 stukjes het grootste model van alle onthulde sets.

Verder komt er een set bestaande uit elitesoldaten van de 501st Legion van de Republic, aangevuld met Anakin’s Jedi Interceptor, de Armored Assault Tank, het Knights of Ren Transport Ship, General Grievous’s Starfighter, de troonzaal van de Emperor en het Resistance I-TS Transport-schip. Er is geen releasedatum voor de verschillende sets bekendgemaakt, maar vermoedelijk komen ze ergens later dit jaar uit, rond de releasedatum van Lego Star Wars: The Skywalker Saga.