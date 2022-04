Tweakers Podcast #117 - PS5-designs, embargobeperkingen en robotdromen

Wat is de ontwerpfilosofie achter de nieuwe PlayStation 5? En waarom lijkt Sony meer aandacht te hebben gehad voor het uiterlijk dan concurrent Microsoft? De onthulling van de PS5 is bijna een week geleden en nu alles is bezonken is het tijd om het geheel te beschouwen.

Microsoft legt veel aandacht op het innerlijk en benadrukt bijvoorbeeld de manier van koeling, terwijl Sony vooral een 'coole' console heeft willen maken, betoogt nieuwsredacteur Julian Huijbregts. Sowieso gaat het veel over de verschillen van aanpak van beide bedrijven. Met de nieuwe generatie consoles is het een legitieme vraag hoe zo'n groot apparaat in je woonkamer past, zeggen gameredacteuren Jurian Ubachs en Paul Hulsebosch.

Maar er is veel meer om over te praten. Zo begint Arnoud over gezichtsherkenning en de aankondigingen van IBM, Microsoft en Amazon om op zijn minst tijdelijk te stoppen met de verkoop van software daarvoor aan politiekorpsen bijvoorbeeld.

Daarnaast blikken we nog terug op de review van The Last Of Us 2, waarbij ontwikkelaar Naughty Dog allerlei beperkingen had opgelegd. Jurian legt uit waarom die het maken van de review niet echt in de weg hebben gezeten.

0:20 Opening

1:11 Robot Dreams

4:19 Het embargo van TLOU2

11:31 Paul for president

20:49 Waar blijft de Sony WH-1000XM4?

24:11 De ontwikkelingen rond gezichtsherkenning

32:48 Waarom de PS5 er zo uit ziet

50:03 De games van de PS5

55:17 Verschillen in pr-strategie

57:57 Sneak peek