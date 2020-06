Tweakers Podcast #116 - Apples ARM-plannen, ombouw-auto's en 3d-printpleziertjes

Wat is het eerste dat je zou printen als je net een 3d-printer hebt staan? Een nieuw onderdeel voor die printer, een raket of iets totaal anders? Iets zelf ontwerpen en een uur later dat object in handen hebben, heeft misschien wel iets magisch.

Die magie van 3d-printen en alle ontwikkelingen op de markt voor 3d-printers bespreken we in deze aflevering. Volgens hardwaredacteur Willem de Moor gaat de markt weg van hard plastic en het uiterlijk daarvan: printen met nylon, hout en metaal worden juist populairder.

Maar de meeste pleziertjes komen niet zonder problemen en laptopreviewer Jelle Stuip ondervond dat: hij moest zijn bed levelen en dat bleek nog niet makkelijk. Bovendien ontdekte nieuwsredacteur Julian Huijbregts dat 3d-printers veel in gebruik zijn geweest tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis dit voorjaar.

Er is veel meer over te praten. Sony gaat deze week PS5-games laten zien en daar blikken we vast op vooruit. Sociale media worstelden met wat voor berichten ze wel en niet weg moeten halen en die discussie roept de vraag op hoe en waarom sociale media zouden moeten modereren. Daarnaast hebben we het ook over Apples vermeende overstap op ARM voor Macs en wat dat gaat betekenen.

0:20 Opening

1:09 Apple en de stap naar ARM

11:55 Games voor de PS5

17:12 Je auto ombouwen naar ev

22:58 Modereren op sociale media

35:07 De markt van 3d-printers

50:40 Corona en 3d-printers

58:52 Sneak peek

Links:

Bloomberg: Apple maakt overstap van Intel naar ARM voor Mac deze maand bekend

3D-printers draaien op volle toeren tijdens pandemie