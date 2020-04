Tweakers Podcast #108 - iPhone SE, Final Fantasy VII-remake en corona-api's

Deze week namen we de podcast een stuk later op dan normaal. Dat bleek een geluk bij een ongeluk, want net voor de opname kondigde Apple opeens de nieuwe iPhone SE aan. Dat is dus natuurlijk een van de onderwerpen die we bespreken in deze aflevering van de podcast.

Al kunnen we er eigenlijk best kort over zijn, want heel vernieuwend is deze iPhone SE niet. Apple lijkt vooral op mensen te mikken die een relatief goedkope, en wellicht wat kleinere, iPhone willen. Die combinatie alleen zal al maken dat een fikse groep mensen deze telefoon aantrekkelijk vindt.

Verder hebben we het over een game uit 1997 die nu weer uitkomt als remake: Final Fantasy VII. Jurian merkte tijdens het reviewen dat sommige aspecten in games uit de jaren '90, en dan vooral Japanse games, de tand des tijds niet helemaal doorstaan hebben. Ook hebben we het over Virgin Orbit, dat van plan is om raketten onderaan een Boeing 747 te bevestigen om ze zo vanuit de lucht te lanceren.

Wout vraagt zich ten slotte af waarom Google investeert in de productie van eigen socs als ze op de hardwaremarkt nog geen grote speler zijn en Arnoud las een interessant boek dat achter de schermen gaat bij Samsung, inclusief veel smeuïge anecdotes.

00:00 Opening

01:31 De rol van vrouwen in de Final Fantasy VII-remake

09:31 Raketten lanceren vanaf een vliegtuig

14:14 Arnouds boekentip over Samsung

18:23 Waarom gaat Google eigen chips maken?

24:08 Apple komt weer met een iPhone SE

35:09 Wat houdt de corona-api van Google en Apple in?

57:58 Sneakpeek

Shownotes

Geoffrey Cain - Samsung Rising

