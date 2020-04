Wiskundige John Conway die 'Game of Life' bedacht is overleden

De Britse wiskundige John H. Conway is 11 april op 82-jarige leeftijd overleden aan covid-19. Conway is vooral bekend vanwege het door hem bedachte Game of Life, een cellulaire automaat die complex gedrag op basis van eenvoudige regels vertoont.

Princeton University meldde Conways overlijden. De Brit was daar vanaf 1982 professor. Volgens collega Sam Wang kreeg Conway woensdag koorts en is hij onverwacht snel overleden. De staat New Jersey, waar hij woonde, is met meer dan 64.000 besmettingen zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus.

Conway verkreeg in de jaren zeventig grote bekendheid door de door hem bedachte Game of Life nadat dit 'spel' verscheen in een column van de oktober 1970-editie van Scientific American. Game of Life is een zogenoemde cellulaire automaat: op een raster bevinden zich cellen, die zich op basis van enkele eenvoudige 'dood of leven'-regels gedragen. Zo overleven cellen als ze twee of drie buurcellen hebben, maar gaan cellen met vier buren bijvoorbeeld dood. Lege cellen met drie buren worden daarentegen levend.

Willekeurig patronen op basis van de regels vertonen complex gedrag en er ontstaan bijvoorbeeld structuren die zich over het raster bewegen of herhalend gedrag vertonen. Bekend is bijvoorbeeld de glider gun, een structuur die continu als het ware een groep bewegende cellen 'afvuurt'. Die kunnen, als ze bij een statische groep cellen aankomen, nieuwe chaotische reacties teweeg brengen. De Game of Life is ook gebruikt om een Turing Machine voor berekeningen te maken, gebaseerd op collision-based computing.

Conway's belangrijkste bijdragen aan de wiskunde zijn bij het grote publiek minder bekend. Zo ontdekte hij de surreële getallen. Daarnaast heeft hij publicaties op zijn naam staan op het gebied van groepentheorie, zoals zijn ATLAS of Finite Groups. De wiskundige won onder andere de London Mathematical Society’s Berwick Prize en de American Mathematical Society’s Leroy P. Steele Prize for Mathematical Exposition.