Tweakers Podcast #114 - Astronauten, AVG-gevolgen en anti-5g-rechtszaken

Mag je werkgever je temperatuur opmeten als je het kantoor binnenkomt, of bij thuiswerken met tools exact in de gaten houden wat je doet? Het zijn maar een paar vragen die aan bod komen in deze aflevering van de Tweakers Podcast.

Tijs Hofmans is misschien geen jurist, hij is wel de security- en privacyexpert op de redactie en in deze podcast schuift hij aan om te vertellen over de Europese privacywet AVG en wat de gevolgen ervan zijn geweest in de twee jaar dat die nu van kracht is.

Nog iets waar Tijs graag over vertelt: ruimtevaart. Nu SpaceX deze week voor het eerst astronauten naar de ruimte heeft gestuurd, maken wij in deze podcast ruimte om daarover te praten.

Jurian bespreekt de vele remakes en remasters van games van de afgelopen jaren en de voors en tegens daarvan. Als je denkt dat hij met zijn hoofd bij een gloednieuwe game zit, dan moet je zeker blijven luisteren tot de sneakpeek.

Arnoud bespreekt de rechtszaak van de stichting Stop5GNL en waarom iedereen die zich zorgen maakt over de komst van 5g niet automatisch een gekkie is, maar wel ongelijk heeft. Ook hebben we het over het vergaren van telecomdata voor de bestrijding van de coronapandemie en over ontwikkelingen rond de Nederlandse app die moet helpen bij contactonderzoek.

0:20 Opening

1:28 Games remasteren

9:07 Astronauten van SpaceX

13:37 De 5g-rechtszaak

21:42 Digitaal weerwolven spelen

25:19 Gevolgen van twee jaar AVG

36:44 Vragen over AVG en corona

42:08 Telecomdata en apps

51:01 Sneakpeek

Links

Twee jaar AVG

Astronauten van SpaceX

Digitaal weerwolven

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.