Mod laat gamers op echte fiets met fietstrainer rondrijden in GTA V

Er is een mod voor Grand Theft Auto V uitgebracht waarmee gamers een fietstrainer aan het spel kunnen koppelen. Zo is het mogelijk om met je eigen fiets rond te rijden in de heuvels van Los Santos. Fietstochten kunnen zelfs worden geëxporteerd naar Strava.

De mod heet GT Bike V en is door Makinolo gepubliceerd. De mod zorgt voor een koppeling met het ANT+-protocol, waarvan fietstrainers gebruikmaken. Fietstrainers van onder andere Tacx, Wahoo, Elite, Bkool, Kinetic en Saris zijn volgens de maker compatibel.

Door de koppeling wordt de snelheid van de fietser doorgegeven aan de game. De mod houdt ook rekening met de helling, het grondoppervlak en de wind in het spel. Die data wordt naar de slimme fietstrainer gestuurd. Bij het activeren van de mod krijgen spelers in de game een strak wielerpak aangemeten en nemen ze plaats op een racefiets. Ook verschijnt er een fietscomputer in beeld.

Het is niet mogelijk om te sturen met de fiets, daarom is er een autopilotmodus. Daarbij zijn verschillende routes te selecteren, met een variërende moeilijkheidsgraad. Er is ook een handmatige modus, maar dan moeten fietsers een toetsenbord of controller gebruiken om te sturen.

Het is nog niet mogelijk om virtuele wielerwedstrijden te organiseren in GTA V, want de mod werkt alleen in het singleplayergedeelte van de game. Fietsers kunnen hun toertochten in de heuvels wel vastleggen in een .fit-bestand, compleet met vervalste gps-coördinaten, en dat uploaden naar Strava. Ook worden er periodiek screenshots vastgelegd.

Makinolo in actie in Grand Theft Bike V