Nexus Mods laat modders bestanden niet langer verwijderen

Nexus Mods gaat het beleid voor het verwijderen van content op de site wijzigen. Dit heeft te maken met een aankomende feature voor de site waarin mods in 'collections' worden verzameld. Hierdoor kunnen mods niet meer worden verwijderd, maar alleen worden gearchiveerd.

In een uitgebreide blog op Nexus Mods heeft het team achter de site uitgelegd waarom mods binnenkort niet zomaar meer kunnen worden verwijderd van de site. Dit heeft te maken met de nieuwe functie 'collections' waarin verschillende mods voor een specifieke game kunnen worden verzameld en vervolgens in een keer worden geïnstalleerd.

Om deze nieuwe functie te implementeren kunnen mods niet langer zomaar verwijderd worden volgens de ontwikkelaars. In plaats daarvan wordt de mod gearchiveerd, maar blijft deze wel beschikbaar via de reeds aangemaakte collections met de mod. Wanneer een mod wordt verwijderd, kan het namelijk gebeuren dat een volledige collection niet meer werkt.

Dit is volgens het Nexus Mods-team niet werkbaar en daarom kunnen modders straks hun mods alleen nog archiveren. Op het moment dat een mod wordt gearchiveerd blijft deze wel beschikbaar in collections, maar kan de mod niet meer direct worden gevonden of gedownload via Nexus Mods.

Als modders op dit moment nog wel mods definitief willen verwijderen, dan kan dat nog de komende maand. Daarvoor moeten ze dan wel even contact opnemen met support. Na deze maand kunnen mods definitief niet meer worden verwijderd.