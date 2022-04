Modder krijgt Doom werkend op RF-module uit IKEA Trådfri-lamp - update

Een modder heeft de eerste Doom-game uit 1993 geport naar een smartlamp van IKEA. Een YouTube-gebruiker genaamd next-hack kreeg de game werkend op de RF-module uit een IKEA Trådfri GU10-rgb-lamp.

Next-hack toont in een video hoe hij de MGM210L-module van Silicon Lab gebruikt om de iconische shooter te spelen. Deze RF-module beschikt over een Cortex-M33-core die op 80MHz draait. Daarbij beschikt de chip over slechts 108kB aan ram.

De originele uitgave van Doom vereiste al 4MB aan geheugen. waardoor next-hack Doom flink moest aanpassen om het geheugengebruik te beperken. Hij gebruikte hiervoor de Game Boy Advance-port van doomhack als basis. De module had ook onvoldoende opslagcapaciteit. De modder voorzag de module daarom van externe opslag in de vorm van extra SPI-flashgeheugen.

De IKEA-lamp in kwestie heeft uiteraard geen invoerapparatuur of scherm. De modder heeft daarom de RF-module uit de lamp gesloopt, en deze vervolgens aangesloten op een breakout board met een zelfgemaakte controller. Via datzelfde breakout board sloot next-hack de Silicon Lab-chip aan op een 1,8"-scherm met een resolutie van 160x128 pixels.

Daarmee kreeg de modder de game draaiende op een redelijk stabiele framerate van 30fps. De game biedt onder andere ondersteuning voor audio-effecten en alle shareware-maps. De muziek van Bobby Prince ontbreekt in de IKEA Trådfri-versie van het iconische schietspel. Ook is de multiplayer van Doom niet speelbaar op de smartlamp.

Next-hack heeft meer uitgebreide details over zijn project gedeeld op HackADay, waar hij onder andere ingaat op zijn hardwarekeuzes en het aanpassen van de Doom-broncode. De Doom-port voor de IKEA-lamp staat bovendien op GitHub, zodat iedereen dit project eventueel na kan bouwen.

Update, dinsdag 10:16: Het project lijkt inmiddels in zijn geheel offline te zijn gehaald. De YouTube-video staat momenteel als privé aangemerkt en de GitHub- en HackADay-pagina's zijn ook verdwenen. Het is niet duidelijk waarom dit is gebeurd.