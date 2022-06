Komende Lidl-smarthomeapparatuur werkt ook met Hue Bridge en IKEA Trådfri

De komende smarthomeapparatuur van Lidl, die werkt met het Zigbee-protocol, is compatibel met de Philips Hue Bridge, IKEA Trådfri en Osram Lightify Gateway, de basisstations van die drie merken. Op 27 november zijn de lampen, sensoren, stopcontacten en het basisstation te koop.

Lidl toont dertien verschillende producten op zijn smarthome-pagina. Dat zijn led-lampen, rgb-led-lampen, deur- en raamsensoren, slimme stopcontacten, rgb-led-strips en meer. Het basisstation dat Lidl biedt, kost 19,99 euro, goedkoper dan de Hue Bridge en, met een kleinere marge, ook goedkoper dan de Trådfri-gateway.

Naast Zigbee en compatibiliteit met de systemen van Philips en IKEA, biedt de Lidl-hub zelf ook compatibiliteit met Google Assistant. De app biedt de mogelijkheid om de kleur en helderheid van lampen in te stellen, en om ze in te delen in groepen. Batches aan instellingen kunnen toegepast worden op een tijdschema, op basis van weersomstandigheden, wanneer een apparaat van status verandert of gewoon met een commando.

De ledlampen met fitting gu10, e14 en e27 kosten allemaal 9,99 euro en hebben een lichtsterkte van respectievelijk 280, 470 en 806 lumen. Wie liever rgb-lampen heeft met 16 miljoen verschillende kleuren, betaalt per stuk drie euro meer. De deur- en raamsensor verkoopt de supermarktketen voor 12,99 euro, de 'tussenstekker' voor 9,99 euro en de ledstrip van twee meter voor 29,99 euro. Op de Belgische Lidl-site is nog geen verwijzing naar deze nieuwe producten te vinden.