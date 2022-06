Uitgever en ontwikkelaar bieden excuses aan voor kwaliteit XIII-remake

De uitgever en ontwikkelaar van de XIII-remake, een fps die een kleine week geleden op de markt kwam, bieden hun excuses aan voor de kwaliteit van de game. Ze noemen de kritiek op de slechte technische toestand van de game 'terecht' en zeggen hard te werken aan fixes.

Spelers klagen in Steam-reviews over slechte kunstmatige intelligentie, veel problemen met clipping, crashes, zich misdragende ragdolls, lage framerates en geluidseffecten en muziek die niet willen afspelen. Ook zijn er inhoudelijke wijzigingen aangebracht die niet bevallen: de cel-shaded-stijl is goeddeels afwezig en er is een limiet aan hoeveel wapens de speler bij zich kan dragen. De game heeft sinds de release ook een recensiegemiddelde van 'overweldigend negatief' op zijn Steam-pagina gekregen.

Volgens ontwikkelaar PlayMagic en uitgever Microids speelt de coronapandemie een grote rol in de kwaliteit van de release. "Overschakelen naar thuiswerken heeft onverwachte vertragingen in de planning van ontwikkeling en testen opgeleverd". Ze wilden een day-one patch uitbrengen, maar dat is ook niet gelukt. In 'de komende dagen en weken' moeten meerdere patches volgen, beloven ze. De eerste moet de problemen met de bediening, prestaties, clipping, rendering en het geluid verhelpen.

De XIII-remake is gebaseerd op een game uit 2003 en kost 39,99 euro. De titel verwijst naar het hoofdpersonage van de game, een soldaat die zijn geheugen verloren heeft en wordt beschuldigd van het vermoorden van de president van de Verenigde Staten. Met een kleine sleutel en een tatoeage naast zijn sleutelbeen als enige aanwijzingen moet de soldaat uitzoeken wat er is gebeurd.