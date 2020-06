XIII-remake komt op 10 november uit

De remake van de cel-shaded shooter XIII, oorspronkelijk uit 2003, komt op 10 november op de markt. Het plan was om de game in november van 2019 uit te brengen, maar dat haalden de ontwikkelaars niet. Verder is er een eerste gameplaytrailer vrijgegeven.

Naast de trailer laat uitgever Microids weten dat de originele soundtrack en het stemacteren van toen in remastered-vorm terug zijn in deze game. Verder is er een fysieke limited edition, met een metalen doosje, drie art cards en dertien extra wapen-skins. Tot slot is de Steam-pagina van het spel ook online en daarmee is de prijs bekend: 39,99 euro. Ook staan er nieuwe screenshots op die pagina.

De titel XIII of Thirteen verwijst naar het hoofdpersonage van de game, een soldaat die zijn geheugen verloren heeft en wordt beschuldigd van het vermoorden van de president van de Verenigde Staten. Met een kleine sleutel en een tatoeage naast zijn sleutelbeen als enige aanwijzingen moet de soldaat uitzoeken wat er is gebeurd. XIII is een singleplayergame met 34 levels.

De game zal verschijnen op Windows, macOS, de PlayStation 4, Xbox One en de Nintendo Switch.