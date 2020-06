Atlus brengt jrpg Persona 4 Golden uit op Steam voor 20 euro

Ontwikkelaar Atlus heeft Persona 4 Golden uitgebracht voor de pc. De game was voorheen enkel speelbaar op de PlayStation Vita. De jprg is per direct beschikbaar op Steam en kost 20 euro. Een deluxe edition met digitale soundtrack en een artbook is ook beschikbaar voor 25 euro.

Atlus deed de aankondiging tijdens de PC Gaming Show, en bracht de game direct daarna uit op Steam. Persona 4 Golden is een verbeterde versie van Persona 4, die in 2008 uitkwam voor de PS2. De verbeterde variant kwam op zijn beurt uit in 2012, en was tot voor kort exclusief speelbaar op de PlayStation Vita. De game werd bij release goed ontvangen; de game heeft een score van 93 op Metacritic.

Persona 4 Golden is de eerste mainline game uit de franchise die uitkomt voor de pc. Eerder waren deze games uit deze jrpg-serie enkel beschikbaar op PlayStation-platforms. Het is nog niet duidelijk of andere games uit de serie, zoals Persona 5 uit 2017, naar de pc komen. Atlus bracht in 2019 al wel Catherine Classic uit op Steam. Dat is een pc-port van puzzelgame Catherine voor de PlayStation 3 en Xbox 360.