Puzzelgame Catherine komt hoogstwaarschijnlijk naar Windows en Xbox One

Puzzelgame Catherine uit 2011 komt hoogstwaarschijnlijk uit voor Windows en de Xbox One. Het spel heeft een leeftijdsklassificatie in de VS gekregen voor die platformen. Daarnaast heeft uitgever Sega meerdere schijnbaar gerelateerde teasers op de Steam Community gezet.

De ESRB Rating gaat onmiskenbaar over Catherine, dat oorspronkelijk uitkwam voor de PlayStation 3 en Xbox 360. De twee teasers bevatten schapen, een element dat een grote rol speelt in Catherine. Al met al lijkt het dus zeer waarschijnlijk dat een port van Catherine voor de Xbox One en pc in de maak is en wellicht ook niet lang meer op zich laat wachten.

Gameontwikkelaar Atlus, dat ook het origineel maakte, werkt al aan een remaster van Catherine voor de PlayStation 4 en PS Vita. Deze heet Catherine: Full Body en bevat nieuwe content, waaronder een aanvullende vrouw die hoofdrolspeler Vincent achterna zit. Het is niet duidelijk of deze nieuwe content dan ook voor de Xbox One- en Windows-versies van het spel uitkomt. De subtitel Full Body staat immers niet in de rating. Deze remaster komt in ieder geval op 14 februari in Japan uit voor de PS4.

Voor wie zich afvraagt wat Catherine ook alweer precies was, de game is voor de helft een Lode Runner-achtige puzzelgame en voor de andere helft een soort sociale rpg in de favoriete kroeg van Vincent. De game heeft een anime-stijl en doet veel met het bovennatuurlijke, humor, en suggestieve beelden. Onder andere IGN heeft destijds een videoreview gemaakt over de game.