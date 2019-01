Vroege Nightly's Firefox voor ARM-versie Windows 10 staan online

De eerste Firefox-Nightly voor de ARM-versie van Windows 10 is beschikbaar. Volgens Mozilla is deze Nightly wat brakker dan een Nightly normaal al is, maar gewoon browsen moet desalniettemin mogelijk zijn, zoals tests van gebruikers ook uitwijzen.

De Nightly verscheen al op 20 december, maar ging tot nog toe grotendeels onopgemerkt. In de mailing legt ontwikkelaar Nathan Froyd van Mozilla uit dat deze versie niet door de geautomatiseerde tests van Mozilla is gelopen en daarom wat meer problemen kan hebben. Wat dat proces precies inhoudt en waarom deze versie er niet doorheen is gegaan, is niet duidelijk. Geļnteresseerden kunnen de Nightly vinden in het Mozilla-archief, de versie in kwestie wordt aangeduid met aarch64.

Froyd wil de verwachtingen duidelijk in toom houden: "de Gecko profiler werkt niet, de crash reporter ook niet, de JS JIT IonMonkey ook niet, WebRTC staat uit, EME werkt nog niet, ga zo maar door. Had ik al gezegd dat dit een Nightly is?" Het goede nieuws is wel dat deze Nightly gewoon een updater heeft en dat afgelopen zaterdag nog een update is uitgebracht.

Deze variant van de browser maakt gebruik van ARM's 64bit-architectuur en zal per tabblad een aparte processorkern gebruiken om prestaties te optimaliseren. Ook van het Chromium-project, bekend van Google Chrome, komt er schijnbaar een ARM-variant.