Nieuwe studio van ex-Hearthstone-regisseur werkt aan Marvel-game

De voormalig Hearthstone-regisseur Ben Brode werkt met zijn nieuwe gamestudio Second Dinner aan een Marvel-game. Ook heeft de studio een investering van omgerekend 26 miljoen euro gekregen van het Chinese NetEase, dat samenwerkt met Blizzard aan verschillende games.

Wat de game is die Second Dinner precies gaat maken, zeggen ze nog niet. Er wordt al wel sinds zes maanden gewerkt aan prototypes in Unity en de eerste playtests zijn al gaande, dus het begin is al wel gemaakt. "Aan de 26 miljoen euro hebben we genoeg om het einde van dit project te bereiken, denken we", stelt ceo Hamilton Chu in een aankondigingsvideo.

Om de ontwikkeling verder te helpen, verwijst Second Dinner in zijn bekendmaking ook naar openstaande vacatures. Momenteel zijn dat er twee, maar de groep wil 10 tot 15 nieuwe werknemers erbij halen in de komende jaren.

Ben Brode vertrok acht maanden geleden bij Blizzard, waar hij de regisseur was van het welbekende digitale kaartspel Hearthstone. De andere leden van Second Dinner zijn ook allemaal Blizzard-veteranen. Enigszins opvallend is wel dat de investeerder, NetEase, een partner is van Blizzard. Het Chinese techbedrijf werkt bijvoorbeeld aan Diablo Immortal, de mobile game, maar ook aan de Chinese versies van Hearthstone en World of Warcraft. NetEase heeft aandelen van Second Dinner gekocht met de 26 miljoen euro, maar bezit geen meerderheid.