20th Century Fox plaatst teaser voor onder andere nieuwe Alien-game

Het officiŽle Alien-Twitteraccount heeft een teaser geplaatst die verwijst naar Amanda Ripley, onder andere de hoofdpersoon van de horrorgame Alien: Isolation uit 2014. De tekst 'lees, speel, kijk' doet vermoeden dat er multimediaal wordt uitgepakt.

De teaser is niet de eerste beweging op het front van een mogelijke nieuwe Alien-game. In november van vorig jaar legde 20th Century Fox al de merknaam Alien: Blackout vast. Verder is ook bekend dat ontwikkelstudio ColdIron werkt aan een Alien-game voor Fox. Dat is een andere studio dan Creative Assembly, die Alien: Isolation verzorgde. Het is ook al bekend dat de nieuwe Alien-game een online shooter wordt.

Amanda Ripley is van origine niet bedacht voor Alien: Isolation. Het personage moest de revue passeren in de film Aliens uit 1986. Daarin zou ze de dochter van Aliens-boegbeeld Ellen Ripley zijn, maar haar scŤne zat niet in de uiteindelijke bioscoopfilm. Later werd deze scŤne wel toegevoegd aan de Special Edition.

De teaser eindigt met de tekst "coming soon". Gamejournalist Geoff Keighley hintte ernaar dat er een Alien-aankondiging zou plaatsvinden tijdens The Game Awards op 6 december, maar die bleef uit. Wellicht dat binnenkort dan getoond wordt wat aanvankelijk voor vorige maand gepland stond.