Alien Isolation komt op 5 december uit voor Nintendo Switch

Horrorgame Alien Isolation komt op 5 december uit voor de Nintendo Switch. De game is vooruit te bestellen in de eShop voor 35 euro en vergt 17,7GB aan opslagruimte. Het is onbekend of de game ook op een cartridge uitkomt.

De Switch-versie van Alien Isolation werd op de afgelopen E3 al aangekondigd, maar een exacte releasedatum werd niet gegeven. Eerder deze maand verscheen een trailer van de port, waaruit bleek dat de game in 2019 uit zou komen. Nu is de releasedatum bekendgemaakt. De Switch-port is gemaakt door Feral Interactive en wordt uitgegeven door Sega.

Het spel behoeft 17,7GB aan opslagruimte en past dus op een Switch-cartridgde van 32GB. Feral Interactive laat echter weten dat het momenteel nog geen plannen heeft om een fysieke versie van de game uit te brengen. Het is nog onbekend op welke resolutie en met welke framerate de game draait op de Switch.

Alien Isolation kwam in 2014 uit voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One. Het spel werd ontwikkeld door Creative Assembly. Tweakers publiceerde destijds een review van de game. Feral heeft eerder al een Switch-versie van Grid Autosport ontwikkeld.