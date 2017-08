Modder maakt Alien: Isolation speelbaar met consumentenversie Oculus Rift

Alsof horrorgame Alien: Isolation nog niet eng genoeg was, heeft een gamemodder het voor elkaar gekregen om het spel in virtual reality te spelen met de consumentenversie van de Oculus Rift. Voorheen kon dit enkel met de DK2 en een andere mod.

Alien: Isolation was door de ontwikkelaars van het spel geschikt gemaakt om met een development kit van de Oculus Rift gespeeld te worden. Deze functie was echter alleen voor een demo gebruikt en was niet beschikbaar in de definitieve versie van het spel. Ondanks dat zat de code ervoor nog wel in het spel en wisten eigenaren van de Oculus Rift DK2 met een relatieve eenvoudige modificatie het spel nog wel in vr te spelen.

Veel eigenaren van de consumentenversie van de Oculus Rift waren teleurgesteld dat de vr-modus uit het spel gehaald was, waarop verscheidene petities werden gestart. Een daarvan heeft meer dan 2500 ondertekeningen opgeleverd. Sega gaf hier echter geen gehoor aan.

Gamemodder Zack Fannon is hierop zelf aan de slag gegaan en heeft handmatig elke aanroep naar de inmiddels zwaar verouderde versie van de Rift- sdk die destijds werd gebruikt, omgezet om te kunnen werken met nieuwere versies. Zo vertaalt hij als het ware het spel voor de nieuwere vr-bril, vertelt hij tegen RoadtoVR. Het resultaat hiervan heeft hij beschikbaar gemaakt onder de naam 'MotherVR'.

Het spel werkt nu zoals het deed tijdens de demo in 2014. Fannon is echter nog niet klaar. Hij geeft aan te werken aan ondersteuning voor de HTC Vive en de Oculus Touch-controllers. Ook wil hij enkele aanpassingen aan het spel maken om de vr-ervaring wat soepeler te maken.

MotherVR is te downloaden vanaf GitHub. Uiteraard moet je wel over het spel beschikken, dat overigens ook door Tweakers is gerecenseerd.