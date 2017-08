Speedrunner verbreekt wereldrecord 'Portal zonder door portals te gaan'

Speedrunner icy heeft Portal uitgespeeld in minder dan een uur tijd, zonder zich zelf door een portal te verplaatsen. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt gebruikgemaakt van verschillende glitches in de game.

Het record van iets minder dan 50 minuten, kwam onder meer tot stand omdat icy een truc uit wist te voeren in het begin van de game in vijf minuten tijd. De speedrunner beschrijft in een interview met Vice dat hij veel geluk had in de tweede ruimte van het spel, waar hij er vrij snel in slaagde om een doorlaunch op een vensterbank te krijgen. Hij had verwacht dat het afleggen van de route in dit gedeelte tot wel 45 minuten had kunnen duren.

De speedrunner zegt dat hij sinds 2014 al bezig is om de game zo snel mogelijk uit te spelen. Icy heeft zo'n 1300 uur speeltijd in de game zitten. Dat leverde hem naar eigen zeggen twee muizen met gebroken scrollwieltjes op, en een doktersbezoek vanwege polsklachten.