Gamer voltooit Resident Evil 4 met nul procent nauwkeurigheid

Een gamer heeft Resident Evil 4 volledig uitgespeeld met maar liefst nul procent weapon accuracy. De speler, die op Reddit naar de naam Manekimoney luistert, behaalde dit resultaat in iets meer dan dertien uur.

Tijdens de playthrough heeft Manekimoney, ondanks de lage nauwkeurigheid, bijna achthonderd vijanden omgelegd. Dit deed de Redditor door enkel gebruik te maken van messen, mijn- en raketwerpers, en granaten. Daarnaast gebruikte Manekimoney de harpoenen die gebruikt worden om Del Lago te verslaan. Als andere wapens worden gebruikt, is het onmogelijk om nul procent nauwkeurigheid te behalen.

Dit klinkt als een vrij simpele knife-only-playthrough met toegevoegde explosieven, maar dit is verre van waar. Tijdens bepaalde delen in het spel moet je andere personages beschermen. Op zulke momenten kan het gebruik van raketwerpers, die vriendelijke personages ook kunnen omleggen, funest zijn voor je progressie in het spel.

Zelf stierf Manekimoney tijdens de playthrough 71 keer. Wel heeft de Redditor het spel enkele keren moeten herstarten op momenten dat het spel te hectisch werd. Naar eigen zeggen zou de speler 'zo'n tweehonderd keer' officieel gestorven zijn als deze pogingen werden meegeteld. De gamer speelde het spel in de 'professionele modus'. Door deze moeilijkheidsgraad worden vijanden niet gemakkelijker te verslaan naarmate je vaker doodgaat in het spel. Zo werd het spel niet 'per ongeluk' te gemakkelijk.

Er is helaas geen video van deze speedrun te vinden. Wel deelde Manekimoney onderstaand screenshot. Er zijn wel video's van enigszins vergelijkbare runs.