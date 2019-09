Eerste teardown toont dat Apple iPhone 11 Pro Max dikkere accu heeft dan XS Max

De eerste teardown van de iPhone 11 Pro Max toont dat de accu dikker is dan in de XS Max. De accu is bovendien een L-vorm, maar nu is niet zichtbaar dat de L bestaat uit twee fysiek gescheiden accu's.

Het grotere formaat van de 11 Pro Max leek er al op te duiden dat de accu fysiek groter zou zijn en inmiddels was ook al duidelijk dat de capaciteit 25 procent hoger ligt dan de XS Max, maar nu toont een teardown van het Vietnamese DChannel ook aan dat hij dikker is. De accu lijkt behalve de dikte bij benadering wel even groot.

Ook is de vorm van het moederbord anders bij de 11 Pro Max. Het pcb is kleiner dan bij de XS Max en net als zijn voorganger lijkt het erop dat Apple componenten stapelt om ruimte in de behuizing te besparen. De teardown laat ook de cameramodules aan de voor- en achterkant zien. Aan Face ID lijkt fysiek niets veranderd ten opzichte van de XS Max.

DChannel is nu de eerste met een teardown, maar in de komende dagen volgen er vermoedelijk meer. Het Amerikaanse iFixit publiceert zijn teardowns van de nieuwe iPhones naar verwachting op de dag van release. De site kocht eerdere jaren exemplaren in Australië om de teardowns vroegtijdig online te krijgen.