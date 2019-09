Keuringsinstantie toont iPhone 11 Pro Max met 25 procent hogere accucapaciteit

Op de website van de Chinese keuringsinstantie Tenaa zijn enkele specificaties verschenen van de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Als die informatie klopt, heeft de iPhone 11 Pro Max ten opzichte van de iPhone XS Max een accucapaciteit die 25 procent hoger is.

Volgens de informatie van Tenaa krijgen de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max respectievelijk accucapaciteiten van 3110, 3046 en 3969mAh. De listing op de website van de Chinese keuringsinstantie is ontdekt door MacRumors. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de modellen die in China uitkomen overeenkomen met de modellen die elders verschijnen. Ook meldt Tenaa dat de drie modellen allemaal 4GB ram krijgen.

Deze informatie betekent dat de iPhone 11 Pro Max een accucapaciteit krijgt die ongeveer 25 procent hoger is dan die van de iPhone XS Max van vorig jaar. Die had namelijk een capaciteit van 3,174mAh, terwijl de iPhone XS op 2658mAh uitkwam en de iPhone XR had een accucapaciteit van 2942mAh.

Apple publiceert doorgaans geen informatie over de capaciteit van de accu's in iPhones, al maakte het bedrijf vorige week informatie bekend over de accucapaciteiten van de komende toestellen. Daaruit blijkt dat de genoemde procentuele toenames ten opzichte van de voorgangers grotendeels overeenkomen. Waarschijnlijk zal in de komende weken duidelijk worden of de informatie van Tenaa geheel juist is, nadat er bijvoorbeeld teardowns zijn geweest.