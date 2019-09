Mobiele Podcast-app Pocket Casts is gratis en er komt een betaald abonnement

De mobiele podcast-app Pocket Casts is vanaf nu gratis beschikbaar, wat voor Android en binnenkort ook voor iOS geldt. De desktop- en webversie worden onderdeel van een nieuwe abonnementsvorm en gaan daarmee wel geld kosten.

Pocket Casts meldt dat de app met versie 7.5 voor Android en iOS gratis is. Deze nieuwe Android-versie is momenteel beschikbaar, maar iOS-gebruikers moeten nog iets langer wachten. De iOS-app zit nog op versie 7.4; de nieuwe versie wordt door Apple beoordeeld en zal binnenkort beschikbaar zijn en de updates voor de web- en desktopversie komen woensdag uit. Er zijn een paar nieuwe elementen toegevoegd aan versie 7.5, zoals de mogelijkheid om eenvoudig eigen bestanden toe te voegen aan de Pocket Casts-app en ook het ontwerp is aangepast.

De mobiele app wordt weliswaar geheel gratis en die versie blijft gewoon updates ontvangen, maar daarnaast komt de Pocket Casts Plus-dienst. Dat is een abonnementsvorm die beschikbaar is voor 1,20 dollar per maand of 12,10 dollar per jaar. Het belangrijkste kenmerk van deze dienst is het feit dat de web- en desktop-app hier nu onderdeel van zijn. Die zijn dus niet langer gratis. Iedereen die in het verleden ooit iets betaald heeft voor de web- of desktopversie, krijgt standaard een Pocket Casts Plus-abonnement van drie jaar.

Verder geeft Pocket Casts Plus gebruikers de mogelijkheid hun ervaring geheel naar wens aan te passen door bijvoorbeeld de toevoeging van bepaalde thema's en icoontjes. Daarnaast is cloudopslag een nieuwe functionaliteit, zodat eventuele bestanden die geen podcasts zijn ook gewoon afgespeeld kunnen worden in de Pocket Casts-app.

Het bedrijf achter de Pocket Casts zegt dat het al een tijdje vond dat het vragen van geld voor de app niet strookte met de eigen kernwaarden om de dienst gratis te kunnen aanbieden en voor iedereen toegankelijk te maken. Daarbij wordt ook gewezen op de partners van Pocket Casts, veelal organisaties en bedrijven uit de wereld van publieke media, en zij geloven volgens Pocket Casts heel erg in een benadering van open access. Het gaat dan vooral om de Amerikaanse bedrijven NPR, This American Life, WNYC Studios and WBEZ Chicago; zij namen Pocket Casts in mei vorig jaar over.