Dragon Ball Z: Kakarot komt uit op 17 januari

De actie-rpg Dragon Ball Z: Kakarot komt volgend jaar beschikbaar op 17 januari. Dat betekent dat vanaf dat moment spelers op de pc, PlayStation 4 en Xbox One bijvoorbeeld in de huid van Goku kunnen kruipen.

Tijdens de Tokyo Game Show 2019 maakte Bandai Namco onder meer de releasedatum bekend en kwam er een nieuwe trailer. Het nieuwe spel is niet zozeer een vechtspel, maar meer een actiespel met de nodige rpg-elementen. Spelers kunnen al vliegend de wereld verkennen en bijvoorbeeld spelen als Gohan of behoorlijk groot deel van de gebeurtenissen uit Goku's leven meemaken. Ook Frieza en Vegeta zullen langskomen, net als een nieuw personage genaamd Bonyu.

Het rpg-element en de ontwikkeling van de personages is het voornaamste dat Dragon Ball Z: Kakarot onderscheidt van de vorige titel uit de reeks, Dragon Ball FighterZ. Deze game verscheen begin vorig jaar voor de PlayStation 4, Xbox One en Windows en kwam en in september ook uit voor de Nintendo Switch. Vooralsnog is er geen Switch-versie van Dragon Ball Z: Kakarot aangekondigd.