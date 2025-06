Dragon Ball-bedenker Akira Toriyama overleden op 68-jarige leeftijd

Akira Toriyama is op 68-jarige leeftijd overleden. De manga-auteur heeft onder meer de Dragon Ball-franchise bedacht en het ontwerpwerk gedaan voor verschillende games, waaronder de rpg Chrono Trigger en de Dragon Quest-serie.

Toriyama is op 1 maart overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding, maar het nieuws over zijn overlijden is pas vrijdag bekendgemaakt.

Het bekendste werk van Toriyama is Dragon Ball, dat van 1984 tot 1995 verscheen in het mangablad Weekly Shōnen Jump. In 1986 verscheen de animeadaptie van de eerste 194 hoofdstukken van Dragon Ball. Later volgden meer tv-adaptaties van Toriyama's Dragon Ball-werk, waaronder een van Dragon Ball Z. Door de jaren heen verschenen er ook verschillende Dragon Ball-games. Vorig jaar werd de vechtgame Dragon Ball: Sparking! ZERO aangekondigd. Dit jaar verschijnt een gameadaptie van zijn manga Sand Land, die zich afspeelt in een postapocalyptische wereld waarin een enorme waterschaarste heerst.

Verder deed Toriyama ontwerpwerk voor verschillende games. Zo heeft hij de personages van de SNES-game Chrono Trigger ontworpen en is hij verantwoordelijk voor het characterdesign van de Dragon Quest-serie. Van de laatstgenoemde is nog een game in de maak, Dragon Quest 12, maar tot nu toe is er nog geen releasedatum bekend.