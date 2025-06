Nintendo brengt vervolg op animatiefilm The Super Mario Bros. Movie in 2026 uit

Nintendo kondigt een vervolg op de animatiefilm The Super Mario Bros. Movie aan. De film moet in april van 2026 uitgebracht worden en wordt door dezelfde animatiestudio gemaakt als de eerdere film, namelijk de Franse tak van het Amerikaanse Illumination.

Dat maakt Nintendo tijdens Mario-dag bekend, ook wel als MAR10 geschreven. In een video zeggen Mario-bedenker Shigeru Miyamoto en Illumination-topman Chris Meledandri dat de twee bedrijven aan een vervolg op de animatiefilm werken en dat de Franse studio Illumination Studios Paris met het proces van storyboarden bezig is. Over het verhaal delen de topmannen nog geen details, al moet de wereld van Mario 'verder uitgebreid' worden en zou het om een 'vrolijk en grappig verhaal' gaan.

De film wordt wederom geregisseerd door Aaron Horvath en Michael Jelenic. De film komt op 3 april 2026 uit 'in de Verenigde Staten en veel andere landen', met een release in andere markten later die maand. Het is niet duidelijk of en wanneer de film in de Benelux uitkomt.

De eerste computergeanimeerde Mario-film, The Super Mario Bros. Movie, kwam in april van 2023 uit. Onder meer Chris Pratt, Jack Black, Charlie Day, Anya Taylor-Joy en Seth Rogen werkten aan het project mee. Later dat jaar meldde Nintendo dat de film een groot commercieel succes was. Het Japanse bedrijf boekte mede door de film een recordomzet in het eerste kwartaal van een boekjaar. Hoewel er geen exacte cijfers bekend zijn, bracht de film met een budget van 100 miljoen dollar in ieder geval meer dan een miljard dollar op en steeg de omzet binnen Nintendos bedrijfstak 'mobiel- en IP-gerelateerde content' met 190 procent.