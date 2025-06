Maker Nintendo Switch-emulator Yuzu schikt met Nintendo voor 2,4 miljoen dollar

De maker achter Yuzu, een emulator voor Nintendo Switch-games, schikt voor 2,4 miljoen dollar in een rechtszaak met Nintendo. Het Japanse gamebedrijf eiste dat Yuzu uit de lucht werd gehaald, omdat het piraterij 'op enorme schaal' mogelijk maakt. Ook 3DS-emulator Citra wordt getroffen.

De ontwikkelaar erkent dat Yuzu is ontworpen met het doel om Nintendo Switch-games 'te omzeilen en te spelen'. Tropic Haze heeft niet alleen ingestemd om 2,4 miljoen dollar te betalen aan Nintendo, maar stemt er ook mee in om de stekker uit de emulator te trekken. Het domein yuzu-emu.org wordt daarnaast overgedragen aan Nintendo, net als kopieën van Yuzu en de tools die gebruikt worden voor het ontwikkelen en gebruiken van de emulator. Daarnaast wordt ook Nintendo 3DS-emulator Citra uit de lucht gehaald.

Nintendo spande vorige week een rechtszaak aan tegen Tropic Haze. Het gamebedrijf zei in de aanklacht dat de emulator piraterij faciliteert. Zo zou The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom anderhalve week voor de officiële release al te downloaden zijn op piraterijsites, waarbij verwezen werd naar Yuzu. Naar verluidt werd de Zelda-game voor de release meer dan een miljoen keer illegaal gedownload. Of Yuzu volledig ophoudt met bestaan is nog maar de vraag; er zouden zowel kopieën als broncode van de emulator in omloop zijn.

Update, 21.20 uur: Toegevoegd dat ook 3DS-emulator Citra getroffen wordt.