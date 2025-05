Nintendo wil met takedownverzoek 8535 Yuzu-forks offline laten halen op GitHub

Nintendo zou een DMCA-takedownverzoek bij GitHub hebben ingediend om alle forks van Switch-emulator Yuzu offline te halen. Het gaat volgens het ontwikkelaarsplatform in totaal om 8535 Yuzu-repository's.

Nintendo schijnt het DMCA-verzoek begin deze week te hebben ingediend. De gamemaker schrijft in het verzoek dat de repository's 'toegang verschaffen tot de Yuzu-emulator of code bevatten die daarop is gebaseerd'. Met die broncode kunnen volgens Nintendo de technologische beschermingsmaatregelen van het bedrijf omzeild worden en illegale versies van Switch-games gespeeld worden.

Volgens Nintendo zouden vrijwel alle forks van de hoofdrepository het auteursrecht van het bedrijf schenden. GitHub laat daarom weten dat dit verzoek geldt voor alle 8535 repository's op het platform die code van de emulator bevatten. De forks zijn niet direct verwijderd. GitHub geeft ontwikkelaars naar eigen zeggen eerst tijd om hun repository's aan te passen. Ook kunnen ze een tegenverzoek indienen.

Nintendo klaagde de makers van de Yuzu-emulator, Tropic Haze, in februari aan voor 'het faciliteren van piraterij op grote schaal'. Het bedrijf wilde dat de emulator offline zou worden gehaald. Een maand later gebeurde dat door een schikking die Tropic Haze met Nintendo trof. Naast dat Yuzu hierdoor uit de lucht werd gehaald, beloofden de makers het gamebedrijf ook 2,4 miljoen dollar te betalen als schadevergoeding. In maart werd de Switch-emulator suyu eveneens offline gehaald door een DMCA-verzoek. Die emulator was gebaseerd op Yuzu, maar zou volgens de makers geen piraterij bevatten.

Nintendo is notoir als het gaat om het handhaven van zijn auteursrecht. Het bedrijf heeft recentelijk onder meer takedownverzoeken ingediend tegen homebrewtools Lockpick en Lockpick_RCM, de Steam-versie van GameCube- en Wii-emulator Dolphin en alle aan Nintendo gerelateerde content voor Garry's Mod.