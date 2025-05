Emulators RetroArch en Ppsspp zijn verschenen in iOS App Store

De App Store op iOS heeft er twee nieuwe, bekende emulators bijgekregen. Ppsspp en RetroArch zijn daar nu beschikbaar. Met Ppsspp kunnen PSP-games op iOS gespeeld worden. RetroArch richt zich op diverse retroconsoles.

RetroArch is technisch gezien geen emulator, maar een front-end waarin zogenaamde emulatorcores geplaatst kunnen worden. Wie een game wil spelen, moet eerst de core van de game laden. RetroArch biedt ondersteuning voor verschillende retroconsoles, waaronder de NES, PSP, Atari, Game Boy Advance en SEGA MegaDrive.

Ppsspp is een emulator specifiek voor PSP-games. De versie op iOS heeft echter nog wat beperkingen ten opzichte van eerdere versies, staat in een blogbericht van maker Henrik Rydgārd. Zo is er nog geen ondersteuning voor het Magic Keyboard en staan RetroAchievements tijdelijk uit. In de toekomst komt deze ondersteuning wel, samen met andere opties die nu niet beschikbaar zijn. De just-in-timerecompiler, die prestaties kan verbeteren, komt echter helemaal niet, omdat Apple dit niet toestaat. "Gelukkig zijn iOS-apparaten vaak snel genoeg om vrijwel alle PSP-games op volledige snelheid te draaien", aldus de maker.

RetroArch is nu beschikbaar voor iOS 14.2 en nieuwer, iPadOS 14.2 en nieuwer, tvOS 11.0 en nieuwer, en de Apple Vision. In een blogpost is aangekondigd dat er ook een macOS-versie in de maak is, maar nog niet duidelijk is wanneer deze verschijnt. Ppsspp werkt op iOS 12 en nieuwer, iPadOS 12 en nieuwer, en de Vision Pro.