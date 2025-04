SEGA start eigen accountsysteem SEGA Account

SEGA heeft een eigen systeem uitgebracht waarmee spelers accounts kunnen aanmaken. Het zogenoemde SEGA Account verbindt alle games en diensten van SEGA en Atlus over verschillende platformen heen.

Het SEGA Account biedt daarnaast allerlei extra's, kondigt SEGA aan. Gamers met zo'n account krijgen toegang tot exclusieve bonussen. Wie vóór 7 maart een account aanmaakt, krijgt verder een in-game bonus voor het aankomende spel Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, dat op 21 februari verschijnt.

Het online account vormt verder een plek waar gamers nieuws kunnen lezen over games, evenementen en promoties van zowel SEGA als Atlus. Het bedrijf zegt ook te werken aan nieuwe diensten en functies voor het account, maar gaat niet in detail over wat deze inhouden of wanneer ze verschijnen.