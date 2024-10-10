Sports Interactive stelt Football Manager 25 nogmaals uit, release in maart 2025

Sports Interactive stelt Football Manager 25 wederom uit, ditmaal naar ergens in maart van 2025. De game werd in september al met enkele weken uitgesteld naar ergens eind november, maar de ontwikkelaar zegt nu dat er nog meer tijd nodig is om de managementgame af te maken.

In een blogpost stelt Sports Interactive dat Football Manager 25 'voor deze generatie de grootste sprong vooruit op technisch en visueel gebied' is en dat het haasten naar de eerdere releasedatum in november niet wenselijk is. Het bedrijf biedt meermaals zijn excuses aan en benadrukt dat klanten die een pre-order geplaatst hebben hun geld terug kunnen vragen.

Verder laat de Britse ontwikkelaar weten dat klanten vroegtijdige toegang tot de game kunnen krijgen. Daar is nog geen datum voor bekendgemaakt. In januari van 2025 onthult Sports Interactive de eerste gameplay van de voetbalteammanagementgame.

In september liet de ontwikkelaar weten dat Football Manager 25 niet op het gebruikelijke releasemoment ergens begin november uitgebracht zou worden, maar later die maand. In het verlengde daarvan werd de modus International Management uit de game gehaald. Het bedrijf spreekt nu over een 'moeilijke ontwikkelingscyclus'; veel ontwikkelprocessen zouden langzamer verlopen dan verwacht.

Football Manager 25 komt uit voor de pc, Xbox Series S en X, Game Pass, de PlayStation 5, Nintendo Switch en via Netflix op smartphones.