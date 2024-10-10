Sports Interactive stelt Football Manager 25 nogmaals uit, release in maart 2025

Sports Interactive stelt Football Manager 25 wederom uit, ditmaal naar ergens in maart van 2025. De game werd in september al met enkele weken uitgesteld naar ergens eind november, maar de ontwikkelaar zegt nu dat er nog meer tijd nodig is om de managementgame af te maken.

In een blogpost stelt Sports Interactive dat Football Manager 25 'voor deze generatie de grootste sprong vooruit op technisch en visueel gebied' is en dat het haasten naar de eerdere releasedatum in november niet wenselijk is. Het bedrijf biedt meermaals zijn excuses aan en benadrukt dat klanten die een pre-order geplaatst hebben hun geld terug kunnen vragen.

Verder laat de Britse ontwikkelaar weten dat klanten vroegtijdige toegang tot de game kunnen krijgen. Daar is nog geen datum voor bekendgemaakt. In januari van 2025 onthult Sports Interactive de eerste gameplay van de voetbalteammanagementgame.

In september liet de ontwikkelaar weten dat Football Manager 25 niet op het gebruikelijke releasemoment ergens begin november uitgebracht zou worden, maar later die maand. In het verlengde daarvan werd de modus International Management uit de game gehaald. Het bedrijf spreekt nu over een 'moeilijke ontwikkelingscyclus'; veel ontwikkelprocessen zouden langzamer verlopen dan verwacht.

Football Manager 25 komt uit voor de pc, Xbox Series S en X, Game Pass, de PlayStation 5, Nintendo Switch en via Netflix op smartphones.

football manager 25

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 10-10-2024 20:03 24

10-10-2024 • 20:03

24

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Reacties (24)

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furiax83 10 oktober 2024 20:24
Zouden ze niet beter deze editie skippen, wie gaat er de volle pot betalen voor een game die 6 maand later verouderd is wanneer FM26 uitkomt.
FurrBeast @furiax8310 oktober 2024 20:26
Mits die niet vertraagd uitkomt. Wellicht dat ze de hele cyclus naar begin van het kalenderjaar verplaatsen.
Ves @FurrBeast10 oktober 2024 20:36
Dan vraag ik mij af hoe hun update schema eruit gaat zien. Want ze staan er niet om bekend om veel updates uit te brengen. Max 3, waarvan 1 altijd de grote winter transfer patch is.

[Reactie gewijzigd door Ves op 10 oktober 2024 22:13]

CM0102 @Ves15 oktober 2024 11:09
Als er één spel is wat structureel patches uitbrengt dan is het FM wel. Vrijwel ieder jaar 4 stuks en ook dit jaar is een final patch 24.4 uitgebracht.
Ves @CM010215 oktober 2024 13:13
En toch lost het vaak niet veel van de kleine bugs op en wordt wordt er gezegd dat het met de nieuwe versie wordt meegenomen.
Bean77 @FurrBeast11 oktober 2024 13:33
En niet te vergeten dat ze al ik weet niet hoeveel elementen eruit hebben gehaald. Die gaan waarschijnlijk ook niet terugkomen in de uitgestelde release. En paar weken geleden de game gereed maken voor pre order terwijl ze al wisten wat voor zooitje het was. Ik speel dit spel al sinds cm93, maar dit is echt ongehoord.
Jorgen Moderator Beeld & Geluid
@furiax8310 oktober 2024 21:22
Het lijkt me dat ze dan gelijk de winterupdate erbij doen en bovendien kan je zeer eenvoudig zelf je game van updates voorzien. Zelfs als de laatste transfers er niet in verwerkt zitten, hoeft dat geen enkel excuus te zijn om niet zelf een update te downloaden.
furiax83 @Jorgen11 oktober 2024 09:28
Dat is inderdaad het plan, FM24 updaten met de gegevens van het huidige seizoen.
Normaal koop ik de game maar om de twee jaar bij de even nummers. Dit jaar ging ik er van afwijken omwille van de nieuwe engine maar het ziet ernaar uit dat mijn volgende FM toch de 2026 zal zijn.
Xfade @furiax8310 oktober 2024 23:03
sws niet kopen, support houd al snel op. net als met die f1 manager games.
stomley @furiax8311 oktober 2024 08:06
Gezien ik in en vol jaar rond de 1500 uur er in heb zitten vind ik de helft ook wel prima :)
deknegt @furiax8310 oktober 2024 21:14
Zoals vaak met zulke games zitten er waarschijnlijk sponsoren en contracten aan verbonden die het verplicht om een jaarlijkse editie uit te brengen onder dreiging van boetes.

Maar ik ben het wel eens dat ze beter gewoon moeten focussen op FM26, en een data update voor FM24 te maken om zo de fans nog tegemoet te komen.
Jorgen Moderator Beeld & Geluid
@deknegt10 oktober 2024 21:21
Er zijn al verschillende zeer goede data-updates van ervaren editors/websites, dus daarover hoeven ons niet druk te maken.
eazyq 10 oktober 2024 20:08
Vraag me dan wel af of de recente ontwikkelingen mbt transfers ook al geïmplementeerd is of in ieder geval voorbereid. D.w.z. opzegtermijn door voetballers zelf in plaats van transfersom die ook de boete van voortijdige contract beëindiging is.
Ves 10 oktober 2024 20:34
Poeh, denk dat ze dit wel financieel zullen voelen.
Hoewel de nieuwe release goed uitkomt met de winter transfer update missen ze toch 4-5 maanden marketing.
Rond kerst is het spel altijd populair, omdat veel thuis zitten met de feestdagen.
soskes 10 oktober 2024 20:36
Het is niet dat ik er wakker van lig maar baal er wel van. Ik heb een aantal discussies zitten volgen waar ook de optie werd geopperd die ook door @furiax83 wordt geopperd. Echter, als ik het goed begrijp ligt er een afspraak met SEGA om jaarlijks een game uit te brengen. En als ze het fiscale jaar (Apr - Mrt) aanhouden dan zouden ze net binnen de lijntjes kleuren.
Vraag is nu wel wat voor versie je dan gaat krijgen.

Benieuwd of Jurre hier nog op deze aankondiging terug gaat komen omdat hij, volgens mij, ook zo een liefhebber is.

[Reactie gewijzigd door soskes op 10 oktober 2024 20:37]

Cuqebaqer 11 oktober 2024 10:13
Slimme keuze het uit te stellen. Of maart haalbaar is vraag ik me ook nog af. Wie weet gewoon een jaartje uitstellen dan maar. Gelukkig heeft FM een mega dedicated community en zijn er genoeg databases voor het huidige seizoen voor fm24. Een nieuwe engine met een grote overhaul betekend dat je maar 1 keer een goede indruk kan maken. Dus beter niet gehaast en maar even wachten.
q-enf0rcer.1 @Cuqebaqer12 oktober 2024 09:06
Het blijft raar dat ze naast de nieuwe match engine er ook voor hebben gekozen de UI over te zetten naar Unity en vrouwenvoetbal toe te voegen. Dat zijn drie enorme veranderingen in één jaar, veel te ambitieus voor zo’n kleine studio die het gewend is geworden een jaarlijkse update uit te brengen met slechts kleine verbeteringen + actuele database.
Cuqebaqer @q-enf0rcer.114 oktober 2024 06:23
Ze zijn al een jaar of 5 met de unity engine bezig in de achtergrond. Dit zou dus eigenlijk geen probleem moeten zijn. De vrouwen leagues zijn uiteindelijk gewoon een extra database en leagues. De UI overzetten zal wel niet helemaal mogelijk zijn anders hadden ze dat wel gedaan vermoed ik.
q-enf0rcer.1 @Cuqebaqer14 oktober 2024 10:51
UI overzetten zijn ze juist heel druk mee bezig, zie: YouTube: Tackling UI challenges in Football Manager 25 | Unite 2024
Chelseamarre123 10 oktober 2024 20:45
Als trouw speler van de game keek ik wel uit naar de nieuwe editie en engine. Maar nu sla ik deze editie toch over. In maart is het seizoen zo goed als gedaan dus zie ik weinig rede om deze game voor de volle mep te betalen. Waarschijnlijk komt FM26 ook nog eens een halfjaar later uit?

Wel bizarre strategie, vorige week was er nog een teaser dacht ik die het spel aankondigde voor eind van november. Om dan een week later de game uit te stellen naar maart
Player1S @Chelseamarre12310 oktober 2024 20:53
Denk dat de keuze was om of in november 2024 een teleurstellend spel uit te brengen of 4 maand extra te pakken en in maart een (hopelijk) goed spel uit brengen.

Vraag is wat een grotere impact heeft op de toekomst. Persoonlijk denk ik dat het strategisch beter is om in maart een goed product te leveren dan in november een met bugs overladen spel.
q-enf0rcer.1 12 oktober 2024 09:01
Zowel vrouwenvoetbal als overschakelen naar Unity voor zowel de UI als match render engine is veel te hooi op de vork geweest. Ze hadden het simpel moeten houden en alleen de vernieuwde match render engine moeten introduceren. Verloren jaar zo omdat in Maart het voetbalseizoen al bijna is afgelopen.

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