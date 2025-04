Uitgelekte info over Nintendo Playtest-programma wijst op mmo-game

Er zijn details uitgelekt over de game die Nintendo wil testen via het Nintendo Playtest-programma. Het spel, dat nog geen titel heeft, zou mmo-achtige elementen bevatten waarbij spelers een planeet moeten helpen ontwikkelen. De software zou ongeveer 2,2GB ruimte in beslag nemen.

Ondanks het feit dat Nintendo de Playtest-testgebruikers heeft gevraagd om geen details te lekken, zijn er diverse leden die via X en Reddit alsnog informatie hebben vrijgegeven. Uit een Nintendo-subreddit blijkt bijvoorbeeld dat gamers zullen moeten samenwerken met anderen om een grote uitgestrekte virtuele planeet te 'ontwikkelen'. Spelers kunnen hiervoor hun creativiteit en in-game resources gebruiken. Tijdens het ontwikkelen van de planeet ontdekken spelers gaandeweg nieuwe gebieden, vijanden en hulpmiddelen.

Spelers lijken naarmate het spel vordert nieuwe tools ter beschikking te krijgen, via zogenaamde Beacons. Deze Beacons zorgen ervoor dat spelers stukjes land kunnen bewerken en ontwikkelen. Hoe hoger zo'n Beacon door de speler wordt geplaatst, des te groter het gebied dat het zal bestrijken. Spelers kunnen binnen de eigen Beacon Zone in-game elementen verplaatsen of aanpassen, maar het is niet mogelijk om dit te doen in zones van andere spelers. De ruimtes op de planeet die niet in een Beacon Zone vallen, zijn publiek toegankelijk. Daar kan elke speler in-game elementen aanpassen, wijzigen of verplaatsen.

Nintendo heeft ook een Dev Core ontwikkeld. Dat is een hub waarin spelers interactie met andere spelers kunnen aangaan. Het wordt ook mogelijk om via deze hub een personage te upgraden of nieuwe items te bemachtigen. Het spel lijkt ook enkele puntensystemen te bevatten. Bij elke voortgang in het spel kunnen er namelijk Dev Points worden verdiend. Deze punten kunnen ingezet worden om het Development Level van een personage te upgraden. Hoe hoger deze parameter, hoe meer items spelers kunnen vrijspelen om tijdens het spel te gebruiken. Het spel zou ook Connex Points bevatten. Deze punten kunnen worden verdiend door interactie met andere spelers aan te gaan. De Connex Points kunnen gebruikt worden om het Connection Level van spelers te verhogen. Hoe hoger deze statistiek, hoe meer kans een speler krijgt op communitygerelateerde items.

De game zal ook user generated content bevatten. Spelers kunnen dus zelf in-game content maken en deze delen met anderen. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Nintendo heeft ook een meldingsysteem ontwikkeld. Via dit systeem wordt het mogelijk om problematische of ongepaste inhoud te melden.

Uit de uitgelekte informatie blijkt dat de game nog geen titel heeft. Het is niet duidelijk in welke mate de visuele stijl van het spel vastligt en of er nog elementen aan de software zullen worden toegevoegd. Het Nintendo Playtest-programma gaat van start op 23 oktober en duurt tot 5 november. Er zouden ongeveer tienduizend testgebruikers aan het programma deelnemen.