Nintendo stopt service Animal Crossing: Pocket Camp en werkt aan betaalde versie

Nintendo stopt op 28 november om 16.00 uur met de service voor Animal Crossing: Pocket Camp. Voor de toekomst werkt het bedrijf aan een betaalde versie van de mobiele game. Het spel verscheen in 2017.

Nintendo heeft aangekondigd dat het na zeven jaar stopt met de service van het spel, wat betekent dat de game vanaf 28 november niet meer gespeeld kan worden. Een dag eerder wordt het al onmogelijk gemaakt om zogenaamde Leaf Tickets te kopen, wat de microtransacties zijn. Spelers kunnen Leaf Tickets nog wel uitgeven totdat de gehele service wordt stopgezet. Het maandelijkse abonnementsplan Pocket Camp Club wordt na 28 oktober om 2.00 uur niet meer automatisch verlengd. Ook kunnen spelers vanaf dat moment geen nieuwe abonnementen meer afsluiten.

Hoewel de service stopt, verdwijnt Animal Crossing: Pocket Camp niet helemaal. Nintendo zegt te werken aan een nieuwe versie met dezelfde basisgameplay en controls als het origineel. Verschil is dat gebruikers voor deze app een eenmalig bedrag betalen en daarmee toegang krijgen tot alle features in de app. Er zijn dus geen microtransacties en abonnementen meer. De nieuwe versie van de app gebruikt daardoor ook geen internet meer, wat betekent dat gebruikers geen andere spelers meer kunnen opzoeken in het spel en geen spullen meer met hen kunnen ruilen. Dat was in Pocket Camp wel mogelijk.

Wie eerder Animal Crossing: Pocket Camp speelde, kan savedata overzetten naar de nieuwe app. Wanneer deze app verschijnt en wat deze gaat kosten, wordt rond oktober bekendgemaakt.

Animal Crossing: Pocket Camp is een gratis spel voor iOS en Android, waarin de speler een kampeerterrein beheert. De speler moet voorzieningen maken voor het kampeerterrein en insecten en fruit verzamelen. Via microtransacties kunnen bouwmaterialen sneller verzameld worden en voorzieningen sneller gemaakt worden.