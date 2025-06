Ontwikkelaars werken aan Switch-emulator met Yuzu-broncode 'zonder piraterij'

Een groep ontwikkelaars wil met Yuzu's broncode een Nintendo Switch-emulator maken zonder daarvoor aangeklaagd te worden door Nintendo. Ze willen de emulator aanpassen om gebruik voor piraterij te bemoeilijken. De makers van Yuzu werden eind februari aangeklaagd.

De makers hebben hun emulator 'suyu' genoemd en zeggen dat het om een 'voortzetting' gaat van Yuzu. Tegen Ars Technica zeggen ze maatregelen te willen nemen om niet aangeklaagd te worden door Nintendo. Zo benadrukken ze niet te willen verdienen aan het project en hebben ze bijvoorbeeld geen Patreon geopend. Dat had het team achter Yuzu wel gedaan, wat voor Nintendo een van de redenen was om ze eind februari aan te klagen. De Yuzu-makers schikten begin maart voor 2,4 miljoen dollar en zeiden daarbij de emulator uit de lucht te halen.

De suyu-makers zeggen een passie voor Switch-emulators te hebben en zeggen het zonde te vinden als 'het jarenlange werk van het Yuzu-team verloren gaat'. Om juridische problemen te voorkomen, heeft het team advies ingewonnen bij 'iemand met een juridische achtergrond'. Op basis hiervan gaat het team ook geen gidsen delen over hoe gebruikers auteursrechtelijk beschermde games kunnen installeren en spelen met de emulator. De makers benadrukken ook op hun websites en Discord-server dat suyu niet bedoeld is voor piraterij en dat op deze platforms niet over piraterij mag worden gesproken.

Suyu zal ook bepaalde drm-omzeilingen uit Yuzu verwijderen. Zo genereerde Yuzu encryptiesleutels die normaal gesproken door de Nintendo Switch werden gemaakt. Suyu zal dit niet doen, waardoor gebruikers hun eigen encryptiesleutels moeten aanleveren, bijvoorbeeld via hun eigen Switch. De makers erkennen echter dat ze niet kunnen garanderen dat die encryptiesleutels daadwerkelijk van iemands eigen Switch komen en niet alsnog via piraterij zijn bemachtigd.

Mede door die juridische problemen hebben de makers nog geen werkende versie van suyu uitgebracht. De makers zeggen daarnaast nog op zoek te zijn naar extra ontwikkelaars om de emulator te kunnen maken. Het is nog niet bekend wanneer suyu klaar moet zijn. De emulator moet voor Windows, Linux en Android beschikbaar komen.