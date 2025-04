Nintendo gaat niet naar gamescom 2024

Nintendo is dit jaar niet aanwezig op de gamescom-beurs in Duitsland. Dat vertelde een woordvoerder van het bedrijf aan de Duitse site Games Wirtschaft. Nintendo geeft geen specifieke reden voor zijn afwezigheid.

“Gamescom is een geweldig evenement en elk jaar evalueren we of Nintendo moet deelnemen of niet. Na zorgvuldige overweging vanuit alle perspectieven, hebben we de beslissing genomen om niet aanwezig te zijn op gamescom 2024”, vertelde een woordvoerder aan Games Wirtschaft.

Vorig jaar was Nintendo wel aanwezig in Keulen. Volgens geruchten toonde het bedrijf toen achter gesloten deuren een demonstratie van de opvolger van de Nintendo Switch. In februari dit jaar werd echter bekend dat de console mogelijk later op de markt komt dan initieel verwacht. Aanvankelijk hoopte Nintendo volgens geruchten de console nog dit jaar uit te brengen. Volgens Bloomberg gebeurt dat nu op zijn vroegst pas in maart 2025.