Britse overheid wil deal met sociale media om schade aan tieners te beperken

De overheid van het Verenigd Koninkrijk heeft naar verluidt gesprekken gepland met onder meer X, Apple, Google en Meta, moederbedrijf van Instagram en WhatsApp, over het beperken van de schade die sociale media aanrichten onder tieners.

Zo wil de Britse overheid volgens financieel persbureau Bloomberg dat ouders meer controle krijgen over de sociale media van minderjarigen. De overheid heeft ook de mogelijkheid onderzocht om sociale media te verbieden voor kinderen onder de zestien.

De bedoeling van het Britse kabinet is om een vrijwillige deal te sluiten, zodat strikte wetgeving niet nodig is. De betrokken bedrijven, zoals Meta, X, Apple en Google, zouden tegen elementen van de voorstellen zijn. Waar ze precies op tegen zijn, is onbekend. Ook de precieze plannen zijn onduidelijk. De betrokken bedrijven wilden niet reageren op het verhaal. Het Britse kabinet wil alleen kwijt dat het 'zich blijft inspannen om van internet een veiligere plek te maken voor minderjarigen'.