Meta rolt AI-tools voor klantcontact uit naar zakelijke versie WhatsApp

Meta gaat nieuwe AI-tools voor WhatsApp Business uitrollen. Een van de AI-tools maakt advertenties voor Facebook en Instagram, waarbij klanten bij het aanklikken gelijk worden doorgestuurd naar het WhatsApp-kanaal van het bedrijf.

De advertentietool komt eerst uit in Singapore en de VS, meldt Meta. Naast de functie voor het maken van advertenties bevat de toolset een chatbot die snel kan antwoorden op veelvoorkomende vragen van klanten. De functies maken gebruik van het Llama-model van Meta. De chatfunctie komt beschikbaar in India, Singapore en Brazilië voordat ze in meer landen wordt verspreid.

De zakelijke versie van WhatsApp krijgt verder de mogelijkheid om grotere bedrijven via de app op een eenvoudige manier te bellen. Meta introduceert ook een keurmerk voor bedrijven, dat zichtbaar zal zijn naast de naam in de berichtenapp. De badge komt eerst beschikbaar in Brazilië, India, Indonesië en Colombia.