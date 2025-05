Instagram brengt tool AI Studio voor AI-persoonlijkheden uit in VS

Meta brengt in de Verenigde Staten de tool AI Studio voor Instagram uit waarmee gebruikers een AI-versie van zichzelf kunnen maken. Volgens het bedrijf kunnen creators de tool onder meer gebruiken om te chatten met fans.

De AI-personages draaien op het model Llama 3.1, legt Meta uit. Gebruikers kunnen AI Studio gebruiken om een 'extensie van zichzelf' te maken of een zelfbedacht persoon. Een gebruiker kan zijn AI-personage aanpassen op basis van verschillende parameters, waaronder persoonlijkheid, toon en Instagram-content. Ook kan een gebruiker aangeven of onderwerpen in chats vermeden moeten worden. Al deze instellingen worden als een soort prompt in de tool ingevoerd.

Het bedrijf publiceerde ter ondersteuning een uitgebreid document waarin het uitlegt hoe gebruikers AI Studio het best kunnen gebruiken. Toegang tot de bots kan gedeeld worden, maar ook alleen voor de gebruiker blijven.

Moederbedrijf Meta werkt al langer aan de integratie van AI-tools in zijn sociale media. In september 2023 toonde de techgigant bijvoorbeeld al 28 AI-persoonlijkheden die in WhatsApp, Messenger en Instagram geïntegreerd zouden worden. Veel van deze persona's waren gebaseerd op beroemdheden, al hadden de bots heel specifieke identiteiten. Onlangs heeft Meta daarnaast een AI-assistent voor Instagram getest.