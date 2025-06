Meta trainde AI met data van Australische Facebook- en Instagram-accounts

Meta heeft AI-modellen getraind met data van Australische Facebook- en Instagram-gebruikers. Het bedrijf heeft enkel publieke posts van meerderjarige gebruikers gescrapet en ging hiervoor terug tot in 2007. Er was geen opt-outmogelijkheid omdat dit niet wettelijk verplicht is.

Melinda Claybaugh, de global privacy director van Meta, gaf de praktijk toe tijdens een hoorzitting met Australische politici. Claybaugh had volgens het Australische nieuwsmedium ABC eerst aangegeven dat het bedrijf geen data van gebruikers had gescrapet om AI-modellen te trainen, maar kwam daar later naar verluidt toch op terug. Claybaugh zei dat er enkel posts van meerderjarige Australiërs werden gebruikt, maar gaf toe dat als er kinderen op foto’s van volwassen gebruikers stonden deze ook werden opgenomen in de databases om AI-modellen te trainen.

Het kaderlid van Meta vertelde dat er geen opt-outmogelijkheid was voor Australiërs, terwijl dat voor Europese gebruikers wel zo is. Ze vertelde dat Meta heel wat data nodig heeft om zijn AI-modellen te trainen. Dankzij grote hoeveelheden data zouden de AI-modellen naar verluidt veiliger zijn en zouden er minder biases moeten optreden.