Apples AI-model op iPhones, iPads en Macs heeft drie miljard parameters

Het AI-model dat komt te draaien op iPhones, iPads en Macs heeft drie miljard parameters. Daarmee is het een relatief klein model. Apple claimt dat gebruikers er iets tevredener over zijn dan over Microsoft Phi-3-mini.

De tevredenheid over de output is iets hoger dan bij onder meer Mistral-7B, claimt Apple. Bij 46 procent van de prompts prefereerden gebruikers het antwoord van het Apple-model tegenover de 28 procent voor Mistral-7B. Bij Phi-3-mini liggen die waardes iets dichter bij elkaar: 43 tegenover 32 procent. Beide modellen zijn weinig krachtig en flexibel. Vooral Phi-3-mini is ook bedoeld om op beperkte hardware te kunnen functioneren. Het gebruik van kleinere modellen leidt ertoe dat de output van mindere kwaliteit is en dus minder nuttig voor gebruikers. Het is onbekend of het model op het apparaat alleen Engels kan, maar gezien de beperkte grootte ligt dat wel voor de hand. Hoe, of en wanneer Apple ondersteuning voor Nederlands toevoegt, is vooralsnog onduidelijk.

Apple heeft de modellen getraind met AxLearn, dat het bedrijf vorig jaar al publiceerde. AI in Apples besturingssystemen is opgedeeld in drie delen: eerst probeert de software het op het apparaat zelf, en als dat model de vraag niet aankan, schakelt die over naar Apples Private Cloud Compute. Dit zijn datacenters met Apple-chips die alleen deze taken uitvoeren en die de data van gebruikers niet kunnen inzien. Onafhankelijke onderzoekers kunnen de broncode checken om beveiligingsgaten te vinden.

Als Apples cloud ook niet goed genoeg werkt, kunnen gebruikers antwoord vragen aan GPT-4o van OpenAI, dat ook is ingebouwd. Apple stript gegevens zoals het IP-adres weg, zodat OpenAI geen privédata van Apple-gebruikers in handen krijgt.

De fabrikant noemt zijn AI-functies 'Apple Intelligence'. Siri krijgt een upgrade om gebruikers beter te bedienen door een dieper begrip van apps en hun features, waardoor de assistent onder meer features kan vinden als de gebruiker de naam is vergeten. Na de upgrade kunnen iPhones en iPads vooral veel zaken samenvatten, zoals webpagina's, gemiste notificaties en notulen van vergaderingen.

De generatieve AI kan ook antwoorden op e-mails suggereren of herschrijven, waarna gebruikers die met een druk op de knop kunnen overnemen. Berichten krijgt een functie om eigen emoji's te maken op basis van tekstprompts, wat Meta doet met stickers in WhatsApp. Ook komt er een Focus-modus waarbij de AI bepaalt welke notificaties doorkomen.

In Berichten wordt het mogelijk om Genmoji's te gebruiken, emoji's op basis van een tekstprompt. Ook komt er een Image Playground om te spelen met gegenereerde afbeeldingen, wat ook mogelijk wordt in Notities.