Bloomberg: Apple wil Siri's AI-upgrade begin 2026 uitbrengen

Apple heeft het voorjaar van 2026 als intern releasedoel gekozen voor de langverwachte AI-upgrade van Siri. Dat meldt Bloomberg-journalist Mark Gurman. Apple kondigde de slimmere versie van de virtuele assistent aan in juni 2024. Die liep echter vertraging op.

Gurman schrijft op basis van betrokkenen dat Apple de verbeterde versie van de assistent wil uitbrengen als deel van iOS 26.4. Hierdoor moet Siri onder meer in staat zijn om persoonlijke informatie van klanten te bekijken, om zo beter te kunnen antwoorden op verzoeken. Dankzij het App Intents-systeem moet de assistent ook precieze handelingen kunnen uitvoeren in apps.

Op basis van vorige updates verwijst het .4-achtervoegsel van iOS 26.4 volgens Gurman naar een release rond maart 2026. Dat doel is alleen mogelijk als er in de tussentijd geen nieuwe problemen optreden. Indien de ontwikkeling goed verloopt, zou Apple naar verluidt overwegen om een voorproefje te tonen tijdens de onthulling van de volgende generatie iPhones in september.

Apple introduceerde de nieuwe versie van Siri tijdens de WWDC van afgelopen jaar. Deze functionaliteit werd verwacht met de komst van de iPhone 16 afgelopen najaar, maar bleek nog niet klaar te zijn. Volgens de bronnen van Gurman wijzen Apples AI- en marketingafdelingen met de vinger naar elkaar. De technische afdeling zou marketing hebben beschuldigd van het overhypen van functies, terwijl marketing volhoudt dat de beloftes zijn gebaseerd op tijdlijnen die de AI-teams hadden gegeven.

Het valt nog te bezien hoe Apples relatief beperkte ervaring met AI toekomstige hardware zal beïnvloeden. Het uitstel van de nieuwe Siri zou ervoor hebben gezorgd dat ook de aankomende smarthomehub vertraging heeft opgelopen, aangezien die de nieuwe Siri-functionaliteit gebruikt. Daarnaast wil de techgigant volgend jaar een slimme bril op de markt brengen met AI-camera's die de omgeving kunnen scannen. Op dit moment is het bedrijf echter nog afhankelijk van OpenAI en Google voor de analyse van beelden.