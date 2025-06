Apple: maken van gepersonaliseerde Siri-AI-functies duurt langer dan verwacht

Apple bevestigt dat de 'gepersonaliseerde' AI-functies van Siri later uitkomen dan verwacht. Het bedrijf zegt dat de functies 'in het komende jaar' verschijnen. Het leek er eerder op dat de functies in april zouden verschijnen, maar dat lijkt niet langer het geval te zijn.

Met de update moet Siri 'bewuster' worden van de persoonlijke context van de gebruiker en acties kunnen uitvoeren bij externe apps, zegt een woordvoerder tegen Daring Fireball. "Het gaat ons meer tijd kosten dan verwacht om deze functies naar gebruikers te kunnen brengen en we verwachten ze in het komende jaar te kunnen uitbrengen".

Apple kondigde de functies in juni aan bij de WWDC in het kader van Apple Intelligence. Toen gaf het bedrijf aan de functies 'over het komende jaar' naar gebruikers te kunnen brengen, wat het bedrijf negen maanden later dus nog steeds zegt. Het gaat bijvoorbeeld om functies die adressen in berichten kunnen herkennen, waarbij een gebruiker Siri kan vragen dat adres toe te voegen aan iemands contactinformatie. Gebruikers kunnen Siri ook vragen naar iets dat eerder in een mail, tekstbericht of op een website voorbij is gekomen, zoals een recept.

Bloomberg-journalist Mark Gurman zei medio februari op basis van bronnen al dat de AI-functies uitgesteld zouden worden. Volgens zijn bronnen zouden de functies te veel bugs bevatten en niet consistent zijn. Hij gaf aan dat de update mogelijk bij iOS 18.5 verschijnt, die op zijn vroegst in mei moet uitkomen. Uit het bericht van de woordvoerder blijkt dat dit ook later zou kunnen zijn. Apple werkt volgens Gurman ook aan een volledig herziene Siri, die natuurlijkere gesprekken kan voeren. Het bedrijf heeft sinds de WWDC wel verschillende AI-functies uitgebracht, zoals schrijftools en ChatGPT-integratie.